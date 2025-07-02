Jet Set

Rihanna oğluyla alışverişe çıktı

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 3 yaşındaki oğlu RZA ile alışverişe çıktı.

Giriş: 02 Temmuz 2025 Çarşamba
Rihanna oğluyla alışverişe çıktı

Rihanna, Paris'teki lüks mağazadan alışveriş yapmaya giderken yanına 3 yaşındaki oğlu RZA Athelston'ı da aldı. Ancak bu mağaza ziyaretini ilginç yapan, ünlü şarkıcının seçtiği saatti. Randevu sabah 10 ila akşam 7.30 arasında planlanmıştı, ancak Rihanna gece yarısı 1'de mağazanın kapısındaydı. 20 dakika boyunca mağazanın güvenlik görevlisinin çıkıp herkesin çoktan gittiğini, çok geç olduğunu söylemesiyle Rihanna, kapıdan döndü. Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü şarkıcının gece yarısı çocuğuyla alışverişe gitmesi, şaşkınlık yarattı. Ağzında emziğiyle görülen oğlunun elinden tutan Rihanna, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek poz verdi.

RZA Rihanna alışveriş

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