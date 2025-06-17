Brad Pitt sevgilisiyle galada...

Brad Pitt'in emekli bir Formula 1 yarışçısını canlandırdığı 'F1' filminin New York galası dün akşam yapıldı. 62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, galaya 32 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikte katıldı. Geçen yıl kasım ayında Brad Pitt'in George Clooney ile başrolleri paylaştığı 'Wolfs' filminin Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine birlikte katılan çift, ikinci kez Pitt'in film galasında kırmızı halı pozu verdi. İlk kez 2022'de birlikte görüntülenen Brad Pitt ile Ines de Ramon, gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyor. Özellikle film tanıtım dönemlerinde, birlikte dışarı çıktıklarında objektiflere yakalanan çift, geçtiğimiz günlerde de üst üste Manhattan'da görüntülenmişti.