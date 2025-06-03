Miranda Kerr eşiyle Japonya tatilinde

Miranda Kerr, teknoloji milyarderi eşi Evan Spiegel ile çekilen romantik fotoğraflardan oluşan bir galeri paylaştı. Eşiyle Japonya'da tatil yapan 42 yaşındaki eski Victoria's Secret modeli, Kyoto şehrinden mutlu anlarını hayranlarına gösterdi. Kyoto'da tapınak ziyareti yapan Miranda Kerr ile Evan Spielberg, tapınak bahçesinde meditasyon yaparken görüldü. Instagram gönderisinde; "Japonya kalbimde özel bir yere sahip ve Kyoto'yu aşkımla deneyimlemek inanılmaz derecede anlamlıydı" diye yazan Kerr; "Dinç bahçelerden kutsal tapınaklara kadar her an çok özel hissettirdi ama en çok anlam ifade eden şey sessiz duraklamalardı. Meditasyon uzun zamandır hayatımın anlamlı bir parçası oldu ve farkındalığın kültüre işlendiği bir yerde olmak derin bir şekilde topraklayıcı hissettirdi" ifadesini kullandı. Miranda Kerr, 2015'ten bu yana birlikte olduğu ve 2017'de evlendiği Evan Spiegel ile mutlu birliktelik yaşıyor. Kerr'in Snapchat'in kurucusu olan Spiegel ile evliliğinden üç, eski eşi Orlando Bloom'dan da bir olmak üzere dört çocuk sahibi.