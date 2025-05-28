Dilara Fındıkoğlu 'Kylie Jenner' ile koleksiyon yaptı

Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi ve milyarder iş kadını Kylie Jenner, bu kez modaseverleri heyecanlandıran bir iş birliğiyle gündemde. Jenner, dünyaca ünlü Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu ile özel bir koleksiyona imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dilara Fındıkoğlu ile çalışmanın bir hayali olduğunu belirten Jenner, şu ifadeleri kullandı: “Yıllardır giydiğim ve hayranı olduğum bir marka olan Dilara Fındıkoğlu ile çalışmak hayalimdi. Kadınlık ve cazibeyi titizlikle birleştiren bir koleksiyon hazırladık.” Kylie Jenner, bu koleksiyonun kendi giyim markası Khy çatısı altında sunulacağını duyurdu. Dilara Fındıkoğlu, tasarımlarıyla sadece Kylie Jenner'ın değil, birçok ünlü ismin radarına girmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Met Gala'nın ardından gerçekleşen özel partide Hailey Bieber ve Hunter Schafer, Fındıkoğlu imzalı tasarımlar giymeyi tercih etti.