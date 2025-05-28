Jet Set

İstanbul'a 100 valizle geliyorlar

Rock tarihine adını altın harflerle yazdıran Guns N’ Roses, İstanbul'da gerçekleşecek dev konserleri için İstanbul’a özel jetle, aileleriyle birlikte 100 valize birlikte geliyor.

Giriş: 28 Mayıs 2025 Çarşamba
İstanbul'a 100 valizle geliyorlar

Rock tarihine adını altın harflerle yazdıran Guns N’ Roses, 2 Haziran’da BKM Organizasyonu ile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek dev konser için İstanbul’a özel jetle, aileleriyle birlikte geliyor. Axl Rose, Slash ve Duff McKagan tam anlamıyla “rock yıldızına yakışır” bir çıkarmaya hazırlanıyor. Aileleri ile birlikte gelecek olan grubun sahne kıyafetleri dahil kişisel eşyalarından oluşan bavullarının sayısı 100 olarak bildirildi. İstanbul gezi ve alışveriş programları gizli tutulan grubun dönerken kaç bavulla dönecekleri ise merak konusu. Rock yıldızına yakışır bu çıkartmanın perde arkasında ise, en az sahne kadar iddialı bir kulis hazırlığı var. Guns N’ Roses’ın İstanbul konseri öncesi hazırlanan özel kulis, yalnızca grubun değil, grup üyelerinden Duff McKagan’ın dünyaca ünlü süpermodel eşi Susan Holmes’un da dikkatini çekti. Kulis tasarımına ait ilk kareler gruba ulaştığında, Duff McKagan’ın eşi Holmes, detaylara hayran kaldığını iletti. Estetiğe ve zarafete olan tutkusuyla bilinen Holmes, özellikle kadın emeğiyle hazırlanmış el işçiliği yastıklar, 90 yıllık dokuma halılar karşısında adeta büyülendiğini belirten Holmes, kulis tasarımındaki bu ince düşünce ve kültürel zenginliği “Bu sadece bir kulis değil, sanatla bezenmiş bir ruh hali,” olarak yorumladı. Holmes’un, İstanbul’a geldiğinde bu özel atmosferi yakından görmek için sabırsızlandığı konuşuluyor. Grubun adından ilham alan kulis dekorasyonunda gül ve lale teması öne çıkıyor. 90 yıllık gül desenli halılar, Tansel Baybara tarafından tasarlanan ve Hayatım Yenibahar Kadınları tarafından üretilen ol gül ve lale desenli yastıklar BKM tarafından hazırlanan kulis odalarının her birinde kültürel bir zenginlik katıyor.

 Guns N’ Roses konser Beşiktaş Tüpraş Stadyumu

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