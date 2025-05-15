Cannes'ta 'Görevimiz Tehlike' galası...

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen, 78'inci Cannes Film Festivali'ne birbirinden ünlü Hollywood yıldızları katıldı. Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı, 'Görevimiz Tehlike -Son Hesaplaşma' filminin kırmızı halısında boy gösterdi. Tom Cruise, kırmızı halıda yine sempatik tavırlar sergiledi. Bu yıl 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere Cannes'ta kesin bir yasak getirmesiyle kırmızı halıda daha sofistike tercihler vardı. Oyuncu Halle Berry ve Heidi Klum'da Cannes'ın ikinci gününde de şıklıklarıyla göz kamaştırdılar. 13 Mayıs'ta başlayan Cannes Film Festivali 24 Mayıs'ta sona erecek.