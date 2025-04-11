"Keşke daha çok çocuğum olsaydı"

Gwyneth Paltrow, eski eşi Chris Martin ile 2003 - 2016 arasında süren evliliğinden iki çocuk sahibi oldu. Ünlü oyuncuyla Coldplay solistinin, 20 yaşında olan Apple adında bir kızı ve 19 yaşında Moses adında bir oğlu var. 52 yaşındaki Gwyneth Paltrow, daha fazla çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Podcast yayınında konuşan Paltrow; "Babam Bruce Paltrow, hep hayatı boyunca daha fazla çocuk sahibi olmadığı için pişmanlık duyduğunu söylerdi. Ben de uzun zamandır böyle hissediyorum" dedi. Dikkat çekici olan, Gwyneth Paltrow'un eski sevgililerinin kendisinden daha fazla çocuğu olması. Eski nişanlısı Brad Pitt'in, Angelina Jolie'den altı çocuğu; eski erkek arkadaşı Ben Affleck'in de Jennifer Garner'dan üç çocuğu bulunuyor. Gwyneth Paltrow, şu anda evli olduğu ikinci eşi Brad Falchuk ile hayatını birleştirdikten sonra onun çocuklarıyla birlikte kendini daha tamamlanmış hissettiğini itiraf etti. TV ve film yapımcısı Falchuk, 1994 - 2013 arası Suzanne Bukinik ile sürdürdüğü evliliğinden 20 yaşında Isabella ve 18 yaşında Brody adında iki çocuk sahibi...