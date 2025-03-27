Jet Set

Hollywood'un ünlü çifti Roma'da...

Amerikalı oyuncu Ashton Kutcher, eşi Mila Kunis ve iki çocuğuyla Roma tatiline çıktı.

Giriş: 27 Mart 2025 Perşembe
Hollywood'un ünlü çifti Roma'da...

Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ile Mila Kunis, çocuklarıyla birlikte İtalya tatiline çıktı. ABD'li çift, iki çocuğuyla antik Roma'yı keşfe çıktı. Kutcher ile Kunis ikilisi, 10 yaşındaki kızları Wyatt ve 8 yaşındaki oğulları Dmitri ile birlikte dünyaca ünlü tarihi yapılar olan Kolezyum, Roma Forumu, Trevi Çeşmesi ve Pantheon'u gezerken görüntülendi. Sıradan turistler gibi görünen Hollywood yıldızları, zaman zaman birbirlerinin ve gördükleri eserlerin fotoğraflarını çekti. 2014'te nişanlanan Mila Kunis ile Ashton Kutcher çiftinin aynı yıl ilk çocuğu dünyaya geldi. 2015'te evlenen çiftin ikinci çocuğu 2016'da doğdu.

Mila Kunis Ashton Kutcher Roma

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