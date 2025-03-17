Gisele Bünchen bebeğiyle yürüyüşe çıktı

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, geçen ay üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra günlük hayatını eskisi gibi yaşamaya devam ediyor. 44 yaşındaki süper model, doğumdan bir ay sonra ilk kez bebeğiyle fotoğraflandı. Eski eşi Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin ve 12 yaşında Vivian adlarında iki çocuğu olan Gisele Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente ile ilk çocuğunu geçen ay kucağına almıştı. Bündchen, yeni doğan bebeğiyle Miami'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Gisele Bündchen, cinsiyetini ve adını açıklamadığı bebeğini kucağında taşırken, aynı zamanda köpeği Alfie’yi de gezdirdi. Gisele Bündchen'in hamilelik haberi, ekim ayında çıkmıştı. TMZ'ye göre, ünlü model, eski eşi Brady ve çocuklarına, kamuoyuna duyurulmadan önce hamile olduğunu özel olarak söyledi. Gisele Bündchen geçen hafta Miami'de deniz keyfi yaparken görüntülenmiş ve doğumdan hemen sonra eski fit haline kısa sürede ulaşmasıyla şaşırtmıştı.