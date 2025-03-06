Jet Set

Irina Shayk, Rio'da...

Rus model Irina Shayk, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Rio Karnavalı'nda boy gösterdi.

Giriş: 06 Mart 2025 Perşembe
Irina Shayk, Rio'da...

28 Şubat'ta başlayan, 8 Mart'ta sonlanacak olan Rio Karnavalı'nda dünyaca ünlü model Irina Shayk da yer aldı. Dans gösterilerinden ilginç kostümlü insanlara kadar, sıra dışı çılgın eğlencenin yaşandığı karnavalda, Irina Shayk da festivale özgü bir kostüm giydi. Irina Shayk, karnavala katılmadan önce; "Töreninin bir parçası olduğum için çok şanslıyım. Brezilya seni seviyorum! Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Burada olmak, hayatı ve aşkı kutlamak için ne harika bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Irina Shayk brezilya Rio karnavalı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler "Sadece dudağımda dolgu var"

Etiler'de gazetecilerin estetikle ilgili sorularını yanıtlayan Yasemin Özilhan, yüzünde estetik olmadığını belirterek "Benim sadece dudağımda dolgu var" yanıtını verdi.
Güncel Küba hatırası...

Küba'nın tarihi yerlerini gezen Emek Külür ile kızı Yasemin Külür muhteşem bir tatil geçirdi
Güncel Albayrak'a dostlarından sürpiz kutlama...

Genç iş insanı Hikmet Albayrak'ın eşi Alpin Albayrak, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Jet Set Irina Shayk, Rio'da...

Rus model Irina Shayk, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Rio Karnavalı'nda boy gösterdi.
Davetler İstanbul'da özel davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, özel bir projenin iş birliğini tanıttığı akşam yemeği davetinde bir araya geldi.
Magazin Hattı GAGİKAD'dan anlamlı etkinlik

Çocuk yaşta evliliklere karşı verdiği mücadeleyle farkındalık yaratan GAGİKAD, bu yılki özel gecesinde Türkiye’nin en büyük toplumsal sorunlarından birine karşı savaş başlattı.

Güncel Minik Aslan'dan Sabancı'ya ziyaret...

Mimar Merve Mermer oğlu Aslan ile birlikte merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'yı evinde ziyaret etti.
Magazin Hattı Sanat tutkunlarına ‘Yankı’ ve ‘Rezonans’ sergisi...

Çağla Cabaoğlu Galeri, 25. yılını iki mekâna yayılan iki çok özel karma sergi ile kutluyor.
Güncel Romantik kutlama...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.
Jet Set Sıkı dostlar bir araya geldi

Meghan Markle, 'çocuklarının teyzesi' olarak nitelendirdiği yakın arkadaşı Serena Williams ile birlikte objektiflere yansıdı.
Caddeler Boğaz'da sabah sporu...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
Caddeler Bebek'te karşılaştılar...

Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yapan Alara Koçibey caddede rastladığı Etel Baler ile ayaküstü sohbet ederek hasret giderdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.