Irina Shayk, Rio'da...

28 Şubat'ta başlayan, 8 Mart'ta sonlanacak olan Rio Karnavalı'nda dünyaca ünlü model Irina Shayk da yer aldı. Dans gösterilerinden ilginç kostümlü insanlara kadar, sıra dışı çılgın eğlencenin yaşandığı karnavalda, Irina Shayk da festivale özgü bir kostüm giydi. Irina Shayk, karnavala katılmadan önce; "Töreninin bir parçası olduğum için çok şanslıyım. Brezilya seni seviyorum! Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Burada olmak, hayatı ve aşkı kutlamak için ne harika bir fırsat" ifadelerini kullandı.