Jet Set

BAFTA'da şıklık yarışı...

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller kadar ünlülerin şıklıkları da gecede konuşuldu.

Giriş: 17 Şubat 2025 Pazartesi
BAFTA'da şıklık yarışı...

İngiliz sinemasının Oscar'ı olarak bilinen BAFTA Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 78'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, David Tennant’ın sunumuyla gerçekleşti. Londra’daki Southbank Centre’ın Royal Festival Hall'da düzenlenen törende 'Conclave', En İyi Film ödülünü kazandı. En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde 'Anora' filminden Mikey Madison, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise 'The Brutalist' filmindeki rolüyle Adrien Brody ödüle lâyık görüldü. Gecede ödüller kadar, törene katılan ünlü yıldızların kırmızı halı şıklıkları da konuşuldu.

BAFTA Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi

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