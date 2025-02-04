David Beckham ile oğlu Romeo İstanbul'da!

Dünyaca ünlü eski futbolcu ve Inter Miami Futbol Takımı'nın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ile onun sevgilisi Gray Sorrenti, kendisine eşlik etti. David Beckham, ziyaret sırasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Beckham, ziyareti sırasında bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı. Romeo Beckham ile Gray Sorrenti ise Tarihi Yarımada'yı gezdi. Sevgilisi Gray Sorrenti ile Kapalı Çarşı'ya da giden Romeo Beckham, önce Türk bayraklı bir paylaşımda bulundu. Ardından Kapalı Çarşı’da çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.