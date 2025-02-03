Müzikte yılın en iyileri belli oldu

Grammy Ödülleri bugün ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın kaydı ve yılın şarkısı ödüllerini Not Like Us ile Kendrick Lamar kazandı. En iyi yeni sanatçı ödülüne Chappel Roan layık görüldü. Törende son olarak açıklanan yılın albümü ödülü ise Cowboy Carter ile Beyoncé'nin oldu. 1960'larda kurulan iki İngiliz rock grubu da bu yıl birer ödül aldı. Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen Now and Then ile en iyi rock performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile en iyi rock albümü ödülünü kazandı.

Diğer kategorilerde kazananlar ise şöyle oldu:

En iyi pop vokal albüm

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

En iyi solo pop performansı

Sabrina Carpenter – Espresso

En iyi ikili/grup pop performansı

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

En iyi dans/elektronik kaydı

Justice & Tame Impala – Neverender

En iyi dans/elektronik albümü

Charli XCX – Brat

En iyi dans/pop kaydı

Charli XCX - Von Dutch

En iyi geleneksel pop vokal albüm

Norah Jones – Visions

En iyi Latin pop albüm

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran En iyi rock performansı The Beatles - Now And Then En iyi rock şarkısı St Vincent - Broken Man En iyi rock albümü The Rolling Stones - Hackney Diamonds En iyi alternatif müzik albümü St Vincent - All Born Screaming En iyi alternatif müzik performansı St Vincent – Flea En iyi metal performansı Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne - Mea Culpa (Ah! Ça ira!) En iyi rap performansı Kendrick Lamar - Not Like Us En iyi melodik rap performansı Rapsody ft Erykah Badu - 3:AM En iyi rap şarkısı Kendrick Lamar - Not Like Us En iyi rap albümü Doechii - Alligator Bites Never Heal En iyi country solo performans Chris Stapleton - It Takes A Woman En iyi ikili/grup performansı Beyoncé ft Miley Cyrus - II Most Wanted En iyi country şarkısı Kacey Musgraves - The Architect En iyi country albümü Beyoncé - Cowboy Carter En iyi R&B performansı Muni Long - Made For Me (Live On BET) En iyi R&B şarkısı SZA – Saturn En iyi progresif R&B albümü Ödül iki albüm arasında paylaşıl Avery*Sunshine - So Glad to Know You NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) - Why Lawd? En iyi R&B albümü Chris Brown - 11:11 (Deluxe) Yılın prodüktörü Daniel Nigro Yılın şarkı yazarı Amy Allen En iyi komedi albümü Dave Chappelle - The Dreamer Görsel medya için en iyi soundtrack toparlaması Maestro: Leonard Bernstein - London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper En iyi film müziği bestesi (film ve TV dahil) Hans Zimmer - Dune: Part Two Video oyunlar ve diğer interaktif medya için en iyi oyun müziği bestesi Winifred Phillips - Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord Görsel medya için en iyi şarkı yazımı Jon Batiste - It Never Went Away (American Symphony) En iyi sesli kitap anlatımı Jimmy Carter - Last Sunday in Plains: A Centennial Celebration En iyi müzik klibi Kendrick Lamar - Not Like Us En iyi müzik filmi American Symphony En iyi caz vokal albümü Samara Joy - A Joyful Holiday En iyi enstrümental caz albüm Chick Corea & Béla Fleck – Remembrance En iyi alternatif caz albümü Meshell Ndegeocello - No More Water: The Gospel Of James Baldwin En iyi caz performansı Samara Joy feat. Sullivan Fortner – Twinkle Twinkle Little Me En iyi müzikal tiyatro albümü Hell's Kitchen En iyi opera kaydı Saariaho: Adriana Mater - Esa-Pekka Salonen, kondüktör (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas) En iyi opera performansı Ortiz: Revolución Diamantina - Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic)