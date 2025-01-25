Jet Set

Hindistan'da tapınak ziyareti...

Ünlü oyuncu Dakota Johnson, nişanlısı Chris Martin ile çıktığı Hindistan seyahatinde, geleneksel kıyafetler içinde tapınak ziyareti gerçekleştirdi.

Giriş: 25 Ocak 2025 Cumartesi
Hindistan'da tapınak ziyareti...

Ünlü oyuncu Dakota Johnson, Coldplay grubu solisti sevgilisi Chris Martin ile birlikte Hindistan seyahatine çıktı. Ünlü çift, Mumbai kentinde manevi bir deneyime katıldı. Coldplay grubunun 'Music of the Spheres' adlı dünya turnesi kapsamında ülkeye yaptığı seyahate katılan 35 yaşındaki Johnson, ünlü Siddhivinayak Tapınağı'nı ziyaret ederken görüldü. ABD'li oyuncuya, Hint oyuncular Sonali Bendre ve Gayatri Joshi eşlik etti. Turistlerin uğrak yeri olan tapınaktan geleneksel giysiler içinde görülen Dakota Johnson, hayranlarına el sallarken objektiflere yansıdı. Dakota Johnson ile Chris Martin ikilisi ayrıca Babulnath Tapınağı'nı ziyaret ederken görüntülendi. Çift, antik Hindu tapınağındaki dini törene katıldı. Hindu inancına göre, dileklerininn kabul olmasını isteyenler, Nandi adındaki Hindu Tanrısı inek heykelinin kulağına dileklerini fısıldıyor. Törende Johnson, dileğini inek heykelinin kulağına fısıldarken görüldü. 'Grinin Elli Tonu' film serisiyle ünlenen ve son olarak Marvel filmi 'Madame Web'de rol alan Dakota Johnson ile İngiliz şarkıcı Chris Martin, 7 yıllık birlikteliğin ardından 2024'ün mart ayında nişanlandı. Chris Martin, 11 yıl evli kaldığı, iki çocuğunun annesi Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow ile 2014'te boşanma kararı almıştı.

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