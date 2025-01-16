Jet Set

Küle dönen evini paylaştı!

Paris Hilton, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda küle dönen evini paylaştı.

Giriş: 16 Ocak 2025 Perşembe
Küle dönen evini paylaştı!

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, tarihinin en kötü yangın felaketiyle mücadele ediyor. Los Angeles ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda; Mandy Moore, Hollywood çifti Leighton Meester - Adam Brody gibi isimlerin evleri küle dönerken; Jamie Lee Curtis, James Woods gibi yıldızlar, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Evini kaybeden isimlerden biri olan Paris Hilton, Los Angeles'taki yangınlarda zarar gören evini paylaştı. Paris Hilton, birçok ünlü ismin evinin yandığı yangınlar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Kalbimi bu durum ile ilgili olarak kıran şey, bunun sadece benim hikâyem olmadığını bilmek. Çok sayıda insan her şeyini kaybetti. Sadece duvarlar ve çatılar değil; o evleri yuva yapan anılar, fotoğraflar, hatıralar, hayatlarımızın yeri doldurulamaz parçaları..." ifadelerini kullandı.


Los Angeles paris hilton yangın

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