Romantik tatil...

Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, Los Angeles yangınında hayatlarının en kötü günlerini yaşayan bazı ünlülerin aksine Karayip Denizi'ndeki St. Barts Adası'nda tatil yapıyor. Yeni yıl tatilini ünlü kayak bölgesi Aspen'de karlar içinde geçiren Heidi Klum ile Tom Kaulitz çifti, bu defa deniz ve güneşin tadını çıkardı. 51 yaşındaki Alman model ve sunucu Heidi Klum, 35 yaşındaki müzisyen eşiyle birlikte güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi. Heidi Klum, güneş gözlüğüyle girdiği denizde eşi Tom Kaulitz ile hem yüzdü hem de ona sevgi gösterisinde bulundu. Tatil yapan çiftin Bel Air'de evinin alevlerden etkilenmediği düşünülürken, Tom Kaulitz'in ikiz kardeşi Bill, dün Hollywood Hills'teki evinden tahliye edilip güvenli bir yere götürüldüğünü açıklamıştı.