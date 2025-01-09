Bella Hadid yaprak sarması yaptı!

ABD'li model Bella Hadid, 2024'e ait özel anlarını paylaştı. Hadid, Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan yaprak sarma hazırladığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımı, özellikle Türk takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı. Bella Hadid’in sarma yaparken çekilen karesine, Türk hayranlarından şu yorumlar geldi: "Bella Hadid, yaprak sarması mı yiyor, ben mi yanlış görüyorum?"

"Yaprak sarması mı? Türk mutfağına hoş geldiniz", "Canım, inşallah bir gün birlikte de sarma sararız" Türk mutfağına olan ilgisiyle dikkat çeken Bella Hadid, bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.