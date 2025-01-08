Resmen boşandılar!

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırarak boşanma şartlarını resmen kesinleştirdi. Mahkeme belgelerine göre; her iki taraf da dostça görünen ayrılık şartları üzerinde anlaştı. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 2022'de Las Vegas'ta düzenlenen bir törenle başlayan evlilikleri, 26 Nisan'da ayrılıkla ve ardından Lopez'in Ağustos 2024'te açtığı boşanma davasıyla sona erdi. Lopez'in Affleck'e boşanma davası açmasından tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardılar. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in resmi boşanma anlaşmasına göre; Lopez ve Affleck, evlilikleri sırasında bireysel olarak kazandıkları kazançları koruyacaklar. Tarafların hiçbiri eş desteği ödemek zorunda kalmayacak, avukatlık ücretlerini de paylaşacaklar. Jennifer Lopez ayrıca, düğünlerinin ardından 'Affleck' olarak değiştirdiği soyadını yeniden 'Lopez'e çevirecek. Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 17 yılın ardından ilişkilerine yeniden bir şans vermiş, aşklarını dolu dizgin yaşamaya başlamıştı. 2021'de yeniden birlikte olmaya başlayan ve bir yıl sonra da evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti hakkında ayrılık haberleri, mayıs ayında gerçekleşen Met Gala'ya birlikte katılmamaları sonrası başlamıştı. Ardından pek çok etkinlikte ayrı ayrı görüntülenen ikili, ne doğum günlerini ne de ikinci evlilik yıl dönümlerini birlikte kutlamıştı. 55 yaşındaki Jennifer Lopez ile 52 yaşındaki Ben Affleck'in mahkemeye sunulan boşanma dilekçesinde, boşanma gerekçesi 'şiddetli geçimsizlik' olarak yer alıyordu. Ancak ortaya atılan iddialar, Ben Affleck'in eşini aldattığı yönündeydi. Affleck, Lopez'i aldattığı iddialarını yalanladı. Lopez, ayrılık sonrası verdiği bir röportajda, "İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm ama değildim. Sonunda dersimi aldım. Bu sadece 30 yılımı aldı" diye konuşmuştu. Jennifer Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki çocuğu, Ben Affleck'in ise Jennifer Garner ile evliliğinden üç çocuğu var.