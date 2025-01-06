Jet Set

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 06 Ocak 2025 Pazartesi
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından yapılan oylamayla sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre, Beverly Hills'teki bir otelde sahiplerine takdim edildi. Altın Küre’de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “The Substance” daki etkileyici performansıyla Demi Moore alırken konuşmasında ilk kez ödül aldığını söyleyerek; “45 yıldır bu işi yapıyorum ve bir aktör olarak ilk defa bir şey kazandım. Yeterince akıllı, güzel, başarılı, zayıf olmadığımızı, yetersiz olduğumuzu düşündüğümüz o zamanlarda bir kadın bana demişti ki: Ölçüp biçmeyi bırakmadığın sürece kendini asla yeterli hissetmeyeceksin ve yeterli olamayacaksın. Bu ödülü sevdiğim işi yapabilmenin ve ait olduğumun hatırlanmasının bir işareti olarak kutluyorum.” Dedi.

İşte 2025 Altın Küre Kazananları:

Sinema Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Zoe Saldana- Emilia Perez

Sinema Dalında En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kieran Culkin- A Real Pain



Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu

Demi Moore - The Substance

Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu

Sebastian Stan- A Different Man

En İyi Senaryo

Conclave- Peter Straughan

En İyi Yönetmen:

Brady Corbet - The Brutalist

Cecil B.DeMille Ödülü

Viola Davis

Yabancı Dilde En İyi Film

Emilia Perez

En İyi Animasyon Filmi

Flow

Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu

Hiroyuki Sanada- Shogun

Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın TV Oyuncusu

Jean Smart-Hacks

Mini Dizi veya Televizyon Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Colin Farrell- Penguen

Mini Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Jodie Foster -True Detective: Night Country

En İyi Orijinal Film Müziği

Trent Reznor, Atticus Ross- Challengers

TV Stand Up- Komedi Performansı

Ali Wong- Ali Wong: Single Lady



Televizyon Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jessica Gunning -Baby Reindeer

En İyi Dizi -Dram

Shogun

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Dizi

Hacks

En İyi Mini Dizi ya da Tv Filmi

Baby Reindeer

En İyi Orijinal Şarkı

El Mal- Emilia Pérez

Sinematik ve Gişe Başarısı

Wicked

En İyi Kadın Oyuncu Dizi- Dram

Anna Sawai- Shogun

En İyi Erkek Oyuncu Film- Dram

Adrien Brody - The Brutalist


altın küre ödülleri

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