Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından yapılan oylamayla sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre, Beverly Hills'teki bir otelde sahiplerine takdim edildi. Altın Küre’de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “The Substance” daki etkileyici performansıyla Demi Moore alırken konuşmasında ilk kez ödül aldığını söyleyerek; “45 yıldır bu işi yapıyorum ve bir aktör olarak ilk defa bir şey kazandım. Yeterince akıllı, güzel, başarılı, zayıf olmadığımızı, yetersiz olduğumuzu düşündüğümüz o zamanlarda bir kadın bana demişti ki: Ölçüp biçmeyi bırakmadığın sürece kendini asla yeterli hissetmeyeceksin ve yeterli olamayacaksın. Bu ödülü sevdiğim işi yapabilmenin ve ait olduğumun hatırlanmasının bir işareti olarak kutluyorum.” Dedi.
İşte 2025 Altın Küre Kazananları:
Sinema Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Zoe Saldana- Emilia Perez
Sinema Dalında En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kieran Culkin- A Real Pain
Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu
Demi Moore - The Substance
Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu
Sebastian Stan- A Different Man
En İyi Senaryo
Conclave- Peter Straughan
En İyi Yönetmen:
Brady Corbet - The Brutalist
Cecil B.DeMille Ödülü
Viola Davis
Yabancı Dilde En İyi Film
Emilia Perez
En İyi Animasyon Filmi
Flow
Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu
Hiroyuki Sanada- Shogun
Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın TV Oyuncusu
Jean Smart-Hacks
Mini Dizi veya Televizyon Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Colin Farrell- Penguen
Mini Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Jodie Foster -True Detective: Night Country
En İyi Orijinal Film Müziği
Trent Reznor, Atticus Ross- Challengers
TV Stand Up- Komedi Performansı
Ali Wong- Ali Wong: Single Lady
Televizyon Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jessica Gunning -Baby Reindeer
En İyi Dizi -Dram
Shogun
Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Dizi
Hacks
En İyi Mini Dizi ya da Tv Filmi
Baby Reindeer
En İyi Orijinal Şarkı
El Mal- Emilia Pérez
Sinematik ve Gişe Başarısı
Wicked
En İyi Kadın Oyuncu Dizi- Dram
Anna Sawai- Shogun
En İyi Erkek Oyuncu Film- Dram
Adrien Brody - The Brutalist