Charlize Theron'un Meksika tatili

Charlize Theron, Meksika'nın Los Cabos kentindeki aile tatilinde görüntülendi. 49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, yeni yılı kutlamak için çıktığı tatilde annesi Gerda ve kızı August ile plajda fotoğraflandı. Mayosuyla ve makyajsız bir halde görüntülenen ünlü oyuncu, 9 yaşındaki kızı August ile birlikte görüntülense de tatilde 12 yaşındaki kızı Jackson'ın da yanında olduğu öğrenildi. Theron, Jackson'ı 2012'de, August'u 2015'te evlat edinmişti. Ünlü oyuncu Jackson'ı evlat edindikten sonra erkek çocuk olduğu halde onu kız gibi giydirdiği için eleştirilmişti, ancak Theron, onun 'trans birey' olduğunu açıklamıştı. Jackson'ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söyleyen Theron, "Jackson 3 yaşındayken bana 'Ben erkek değilim' dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi 'Peki' dedim. İki çok güzel kız sahibiyim" demişti.