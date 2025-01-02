8 yılın sonunda boşanıyorlar!

Angelina Jolie ile Brad Pitt, sonunda boşanma anlaşmasına vardı. Hollywood'un 'Brangelina' olarak anılan ikilisi, 8 yıllık acımasız hukuk mücadelesini sonlandırdı. Hollywood ikilisi, dün boşanma anlaşmasını resmen imzaladı. Ancak bir zamanlar ortaklaşa sahip oldukları Fransız şatosu için verdikleri hukuki mücadele hâlâ devam ediyor. Boşanma avukatı James Simon, 49 yaşındaki Angelina Jolie'nin, bu bölümün bitmesinden dolayı rahatladığını söyledi. James Simon; "Angelina, 8 yıldan fazla bir süre önce Brad Pitt'e boşanma davası açtı. O ve çocukları Brad Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri bıraktı ve o zamandan beri ailesi için huzur ve şifa bulmaya odaklandı" dedi. Bir zamanların en ünlü çifti, sonunda boşanmalarını çözmüş olsa da, Fransa'daki Chateau Miraval üzüm bağıyla ilgili mücadeleleri bitmedi. Brad Pitt, Angelina Jolie'nin şaraphanedeki hissesini onayı olmadan Rus Stoli Grup'a sattığını iddia ettikten sonra, Jolie ve Pitt arasında Miraval konusunda sert bir hukuk mücadelesi başlatmıştı. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, her iki tarafın da Miraval davasını jüri duruşmasına veya arabuluculuğa götürmeye istekli olduklarını söyledi. Angelina Jolie ile Brad Pitt, 10 yıllık birlikteliğin ardından 2014'te evlendi, Eylül 2016'da evliliği bitirmek için mahkemeye başvurdu. Çiftin Maddox, Pax, Zahara adlarında evlat edindikleri; Shiloh, Vivienne ve Knox adında biyolojik çocukları oldu. Boşanma sebebi olarak ailece bindikleri özel uçakta Pitt'in fiziksel şiddette bulunması iddia edildi. O sırada yapılan soruşturmalarda Brad Pitt, suçlu bulunmadı ve Angelina Jolie, suç duyurusunda bulunmayı reddetti.