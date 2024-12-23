Kidman'ın deniz keyfi!

Nicole Kidman, eşi Keith Urban, kardeşi Antonia Kidman ve kızı Faith Margaret Kidman Urban ile birlikte Sidney sahilinin tadını çıkardı. 57 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, eylül ayında annesi Janelle Ann Kidman'ı kaybetmesinin ardından ilk kez kız kardeşiyle birlikte dışarıda görüldü. Avustralyalı oyuncu, bacakları dışında tüm bedenini saran uzun kollu bir mayo giymeyi tercih etti. Beyaz tenini korumak için güneşten kaçındığı bilinen Kidman, daha önce de benzer mayo modeliyle objektiflere yansımıştı. Fit vücuduyla dikkat çeken Nicole Kidman, sahilde koşarak denize girerken görüntülendi.