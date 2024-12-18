Adriana Lima'dan yüzüklü paylaşım!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, New York’ta iki ay önce gerçekleşen Victoria’s Secret defilesindeki yürüyüşüyle adından söz ettirmişti. Şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ile gündeme geldi. Adriana Lima, 2021'den beri birlikte olduğu film yapımcısı sevgilisi Andre Lemmers ile el ele tutuştuğu ve parmağında tek taş yüzükle poz verdiği, ancak Lemmers’ın yüzünün görünmediği bir fotoğraf paylaştı. Ünlü model, bu kareye; "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers, diğer adıyla Limers" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı. Adriana Lima ile Andre Lemmers, Ağustos 2022’de ilk çocukları olan oğulları Cyan’ı kucaklarına almıştı. Adriana Lima’nın, 2009'da evlenip 2016’da boşandığı eski eşi Marko Jarić’ten ise ikiz kızları bulunuyor.