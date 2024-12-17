Ailece alışveriş yaptılar

Rihanna ve erkek arkadaşı ASAP Rocky, West Hollywood'da alışverişe çıktı. Her ikisi de 36 yaşında olan şarkıcı çift, hava karardıktan sonra çıktıkları alışveriş turunda yanlarına küçük oğulları Riot Rose'u da aldı. 1 Ağustos 2023'te dünyaya gelen ikinci çocukları Riot, babası ASAP Rocky'nin omuzlarında gezdiği markette, zaman zaman kendisi yürüyerek oyuncak reyonunda dolaştı. Rihanna'nın alışveriş arabasını taşıdığı görülürken, ünlü çifte yakın korumaların eşlik etmesi de dikkat çekti. 2013'te birlikteliklerine başlayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile ABD'li ASAP Rocky'nin ilk çocukları Rza, 2022'de dünyaya gelmişti.