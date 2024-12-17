Jet Set

Ailece alışveriş yaptılar

Rihanna, erkek arkadaşı ASAP Rocky ve küçük oğulları Riot Rose ile market alışverişi yaptı.

Giriş: 17 Aralık 2024 Salı
Ailece alışveriş yaptılar

Rihanna ve erkek arkadaşı ASAP Rocky, West Hollywood'da alışverişe çıktı. Her ikisi de 36 yaşında olan şarkıcı çift, hava karardıktan sonra çıktıkları alışveriş turunda yanlarına küçük oğulları Riot Rose'u da aldı. 1 Ağustos 2023'te dünyaya gelen ikinci çocukları Riot, babası ASAP Rocky'nin omuzlarında gezdiği markette, zaman zaman kendisi yürüyerek oyuncak reyonunda dolaştı. Rihanna'nın alışveriş arabasını taşıdığı görülürken, ünlü çifte yakın korumaların eşlik etmesi de dikkat çekti. 2013'te birlikteliklerine başlayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile ABD'li ASAP Rocky'nin ilk çocukları Rza, 2022'de dünyaya gelmişti.

Rihanna ASAP Rocky Riot Rose

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