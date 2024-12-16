Madonna hayranlarını kızdırdı

'Popun Kraliçesi' Madonna, Papa ile fotoğrafları nedeniyle Katolik hayranlarının tepkisini çekti. 87 yaşındaki Papa Francis'in yapay zekâ aracılığıyla oluşturulmuş fotoğraflarının yer aldığı Instagram hikâyeleri gündeme oturdu. 2015'teki bir röportajında Papa'yı 'harika' olarak nitelendirerek, "Sanıyorum bir araya gelip seks hakkında sohbet edebiliriz" diyen Madonna'nın Papa'lı gönderisi en sadık hayranları için sürpriz olmasa da dindar kesimden pek çok kişiyi öfkelendirdi. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflardan birinde Papa'nın kolunu Madonna'nın beline doladığı ve eğilip saçını kokladığı görülüyor. 7 Grammy ödüllü şarkıcının paylaştığı ikinci sahte fotoğraf, şarkıcıyı Papa'ya sarılırken, Papa'nın kollarını ona doladığını gösteriyor. Fotoğraflar, sosyal medyada hızla yeniden paylaşılırken, birçok Madonna hayranı öfkesini ve üzüntüsünü dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı; "Bu son derece saygısız ve tuhaf. Ben Hristiyan bile değilim" derken; bir başkası, "Madonna'yı Papa ile birlikte tasvir etmek için yapay zekânın kullanılması, dijital sanatta etik ve saygı konusunda soruları gündeme getiriyor" ifadesini kullandı.