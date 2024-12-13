Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez evleniyor. 32 yaşındaki Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandığını sosyal medya hesabında duyurdu. Blanco ile geçen yıl aşk yaşamaya başlayan Gomez evlenme teklifi aldığı anları "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla yayınladı. Blanco da şarkıcının paylaşımına "Bekleyin, o benim eşim" yorumunda bulundu. Selena Gomez geçen aylarda verdiği bir röportajda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklamıştı. Doğal yollardan anne olamayacağını öğrendiğinde bir süre bunun yasını tuttuğunu anlatmıştı.