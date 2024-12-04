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Modanın kalbi Londra'da attı

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla Londra'da gerçekleşti.

Giriş: 04 Aralık 2024 Çarşamba
Modanın kalbi Londra'da attı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen British Fashion Awards'ta moda dünyasının enleri ödüllendirildi. Eğlence ve sanat dünyasından pek çok isim kırmızı halıda boy gösterdi. Rihanna ile partneri ASAP Rocky gecenin en dikkat çeken isimleri oldu. Christian Lacroix imzalı bir tasarım giyen 36 yaşındaki Rihanna, devasa boyutlardaki şapkasıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Gecede Kültürel Yenilikçi ödülünü alan ASAP Rocky ise geceye Bottega Veneta imzalı takım elbisesiyle katıldı.

İşte Fashion Awards 2024'te ödül alanlar... Yılın TasarımcısıJonathan Anderson Yılın ModeliAlex Consani Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı ÖdülüGrace Wales Bonner Alex ConsaniYılın Erkek Giyim Tasarımcısı Ödülü Grace Wales BonnerYılın Kadın Giyim Tasarımcısı Ödülü Simone RochaÜstün Başarı Ödülü Tom FordKültürel Yenilikçi Ödülü ASAP RockyÖncü Ödülü Remo RuffiniÖzel Takdir Ödülü Nan Goldin ve GucciIsabella Blow Moda Yaratıcısı Ödülü Tyler Mitchellİngiliz Aksesuar Tasarımcısı Stephen JonesBritish Fashion Council Tasarımcı Ödülü Emma Chopova ve Laura LowenaNew Establishment Kadın Giyim Ödülü Marco CapaldoNew Establishment Erkek Giyim Ödülü Priya AhluwaliaÖzel Takdir Ödülü Dame Margaret BarbourÖzel Takdir Ödülü Sophia Neophitou-Apostolou

British Fashion Awards londra

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