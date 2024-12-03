Britney Spears ve Sam Asghari boşandı!

Britney Spears ile Sam Asghari'nin boşanma davası sona erdi. Spears, artık resmen bekar! Ünlü pop yıldızı, 43'üncü doğum günü olan 2 Aralık'ta resmi boşanma kararına kavuştu. ABD basınının kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, ikilinin Haziran 2022'deki evlilikleri öncesinde anlaşması olduğu için, 30 yaşındaki Sam Asghari, 14 aylık evliliklerinden neredeyse hiçbir şey almadan ayrıldı. Boşanma belgelerine göre Britney Spears, evden taşınmasından bu yana Sam Asghari'nin kirasını ödedi. O zamandan beri Asghari, Brooke Irvine ile yoluna devam ederken, Spears ise eski çalışanı Paul Richard Soliz ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Sam Asghari, Ağustos 2023'te 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle Britney Spears'a dava açmıştı. Asghari'nin dava açmasından kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı, boşanma konusundaki sessizliğini bozmuş ve "biraz şoke olduğunu" itiraf etmişti. Instagram'daki bir dans klibinin açıklamasına; "Dürüst olmak gerekirse acıya daha fazla dayanamadım" yazan şarkıcı, "Çok uzun zamandır güçlüyü oynuyorum. Instagram'ım mükemmel görünebilir, ama gerçeklikten uzak ve sanırım bunu hepimiz biliyoruz" mesajını paylaştı. Haziran 2022'de evlenen çift, 14 ay sonra ayrıldıklarını açıklamıştı. Sam Asghari, ayrılık kararıyla ilgili; "Altı yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" demişti. Asghari ayrıca, "Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor, o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" ifadesini kullanmıştı. TMZ, Sam Asghari'nin, yakınlarına Britney Spears'ın kendisine saldırdığını ve uyurken gözünü morarttığını söylediğini yazmıştı. Toplam 7 yıl Spears ile birlikte olan Asghari, iddialara göre arkadaşlarına şarkıcının kendisine saldırmasından yakınıyordu.