Jet Set

Alba'nın tatil keyfi...

Ünlü oyuncu Jessica Alba, eşi ve çocuklarıyla Meksika'nın tatil beldesi Puerto Vallarta'da tatil yaptı.

Giriş: 02 Aralık 2024 Pazartesi
Alba'nın tatil keyfi...

ABD'li oyuncu Jessica Alba, film yapımcısı Cash Garner Warren ile 2008'de evlenmişti. Çiftin; Honor, Haven ve Hayes adlı çocukları dünyaya gelmişti. Jessica Alba, önceki gün ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi. Uzun süre şezlongunda güneşlenen Jessica Alba, ilerleyen saatlerde eşi ve kızlarıyla deniz girdi. Ünlü oyuncu, plajda eşiyle romantik anlar da yaşadı. Jessica Alba ile Cash Garner Warren, 2004'te 'Fantastic Four' filminin setinde tanıştı. Alba, o filmde 'Sue Storm' karakterini canlandırırken, Warren ise filmin yönetmen asistanıydı.

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