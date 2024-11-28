Megan Fox'un iddialı alışveriş tarzı

Rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile birlikte olan ünlü oyuncu Megan Fox, dördüncü çocuğuna hamile. Bebek haberini, önceki hafta duyuran Hollywood yıldızı, halka açık alanda büyüyen karnıyla görüntülendi. Kendisinin dördüncü, ancak sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilk çocuğunu bekleyen Fox, alışveriş yaparken fotoğraflandı. Ünlü oyuncunun transparan hamilelik stili ilgi çekti. İddialı tarzıyla adından söz ettiren Megan Fox, ilişkisini bir dargın bir barışık sürdürdüğü ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyururken, vücudunu siyaha boyadığı bir fotoğrafını ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaşmıştı. 38 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına; "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" notunu düşmüştü. Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Megan Fox’un eski eşi Brian Austin Green’den 12 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşında üç oğlu var.