Las Vegas’ta kutlama...

Dünyaca ünlü isimlerden Paris Hilton ve model Emily Ratajkowski Las Vegas’ta düzenlenen koleksiyon davetinde buluştu. Puma, motor sporları mirasını onurlandıran ikonik modeli Speedcat’in dönüşünü,

geçtiğimiz akşam Las Vegas Strip’in kalbindeki yeni perakende ve eğlence merkezi BLVD’de düzenlenen çok özel bir etkinlikle kutladı. Formula 1 Grand Prix’sinin dinamik atmosferinde gerçekleşen özel gece, Speedcat’in geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu ve Vegas’ın enerjisiyle harmanlanan yepyeni vizyonunu bir kez daha sergiledi. Moda ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri de bu özel partide hazır bulundu. Emily Ratajkowski, Xavi Simons, Jodie Woods, River Viieperi, Danielle Guizio ve Sami Miro gibi ünlü isimler etkinlikte boy gösterirken, DJ Noodles gecenin ritmini yükseltti. Gece, Paris Hilton’un sürpriz DJ performansı ile unutulmaz bir final yaptı.