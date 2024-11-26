Jet Set

Las Vegas’ta kutlama...

Dünyaca ünlü isimlerden Paris Hilton ve model Emily Ratajkowski Las Vegas’ta düzenlenen koleksiyon davetinde buluştu.

Giriş: 26 Kasım 2024 Salı
Las Vegas’ta kutlama...

Dünyaca ünlü isimlerden Paris Hilton ve model Emily Ratajkowski Las Vegas’ta düzenlenen koleksiyon davetinde buluştu. Puma, motor sporları mirasını onurlandıran ikonik modeli Speedcat’in dönüşünü,


geçtiğimiz akşam Las Vegas Strip’in kalbindeki yeni perakende ve eğlence merkezi BLVD’de düzenlenen çok özel bir etkinlikle kutladı. Formula 1 Grand Prix’sinin dinamik atmosferinde gerçekleşen özel gece, Speedcat’in geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu ve Vegas’ın enerjisiyle harmanlanan yepyeni vizyonunu bir kez daha sergiledi. Moda ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri de bu özel partide hazır bulundu. Emily Ratajkowski, Xavi Simons, Jodie Woods, River Viieperi, Danielle Guizio ve Sami Miro gibi ünlü isimler etkinlikte boy gösterirken, DJ Noodles gecenin ritmini yükseltti. Gece, Paris Hilton’un sürpriz DJ performansı ile unutulmaz bir final yaptı.

paris hilton Emily Ratajkowski Las Vegas’

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Dostlarla Boğaz turu...

Aralarında Sanem-Ralf Tezman çiftinin de olduğu cemiyet hayatının en iyi anlaşan arkadaş grubu İstanbul'da tekneyle Boğaz turu attı.
Davetler İş dünyasına 'İstanbul Buluşmaları'...

İş dünyasının önemli isimleri 'İstanbul Buluşmaları' davetiyle özel gecede bir araya geldi.
Jet Set Las Vegas’ta kutlama...

Dünyaca ünlü isimlerden Paris Hilton ve model Emily Ratajkowski Las Vegas’ta düzenlenen koleksiyon davetinde buluştu.
Güncel Hong Kong'da İtalya gecesi

Tatil için rotalarını Çin'e çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa Hong Kong'da yakın dostları Osman Çarmıklı ile bir araya geldi.

Jet Set Angelina Jolie'ye ödül

Oyuncu Angelina Jolie, Torino Film Festivali'nde ödüle layık görüldü
Magazin Hattı Çocuklara özel tanıtım

Taş Kağıt Makas Atölyesinde kahvaltıda buluşan cemiyet hayatının sevilen isimleri ve çocukları akıllı saat telefonlar İle tanıştı.

Caddeler Boğaz'da sabah sporu...

İş dünyasının önemli isimlerinden Haluk Dinçer önceki gün Bebek'te bir kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken Ht Kulüp objektifine yansıdı.
Güncel Sabancı'dan sevgilisine romantik kutlama...

Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü Mısır'da romantik bir akşam yemeğiyle kutladı.
Güncel Talia 4 yaşında

Genç iş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte kızları Talia'nın 4'üncü yaşını doğum gününü partisi vererek kutladılar.

Magazin Hattı Partide buluştular

Tüm dünyada bağbozumu bitişini kutlamak için düzenlenen Beaujolais Nouveau (Yeni Beaujolais) geleneği özel davetle kutlandı.
Davetler Bir Dilek Tut Derneği 25. yılını kutladı

25 yıl boyunca riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirerek umut ışığı olan Bir Dilek Tut Derneği, düzenlediği özel gala gecesiyle 25. yılında kalplere dokunmaya devam etti.

Davetler Bir davet 200 dilek...

Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish) 25. yılında düzenlediği organizasyonla riskli hastalıklarla mücadele eden 200 çocuğun dileklerini gerçekleştirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.