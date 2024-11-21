Liam Payne'e hüzünlü veda...

Geçen ay, Arjantin'de kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne, bugün toprağa veriliyor. 31 yaşında hayata veda eden Payne'in ölümünden bir ay sonra ülkesi İngiltere'de yapılan cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve bir zamanlar üyesi olduğu One Direction müzik grubunun üyeleri katıldı. Londra'nın kuzeybatısında yer alan Amersham şehrindeki St. Mary’s Kilisesi'nde yapılan cenaze töreninde eski grup arkadaşları Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan ve Louis Tomlinson hazır bulundu. Payne'in tabutu, üzerinde "oğul" ve "baba" sözcüklerinin yazılı olduğu çiçeklerle beyaz atlı bir cenaze arabasıyla kiliseye getirildi. 16 Ekim'de Buenos Aires'te otelin balkonundan düşerek hayatını lkaybettiğinde yalnız olduğu öğrenilen Payne aslında Arjantin'e kız arkadaşı Kate Cassidy ile birlikte gitmişti. Ama Cassidy, ünlü şarkıcının ölümünden birkaç gün önce ülkeden ayrılmıştı. Cenaze törenine Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian Hurley ile birlikte katılan Cassidy, üzgün görünüyordu. 2018'de ayrıldığı şarkıcı Cheryl Tweedy'den 7 yaşında Bear adında bir oğlu olan Payne'in cenazesinde eski eşi Cheryl de hazır bulundu. Eski One Direction üyeleri Louis Tomlinson ve Zayn Malik, cenaze törenine birlikte katıldı. Harry Styles, cenazenin yapılacağı kiliseye yürürken üzüntüsü yüzünden okunuyordu. Niall Horan, eski arkadaşının ardından teselliyi kız arkadaşı Amelia Woolley'de buldu.