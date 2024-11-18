Jet Set

Oscarlı oyuncu Galata Köprüsü'nde...

Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanan Rami Malek'in başrolünde yer aldığı 'Amatör' adlı filmin fragmanı yayınlandı. Fragmanda Malek'in Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşüne ait görüntüler de yer aldı.

Giriş: 18 Kasım 2024 Pazartesi
Oscarlı oyuncu Galata Köprüsü'nde...

Başrollerinde Oscar ödüllü Rami Malek ile Oscar adayı Laurence Fishburne'ün yer aldığı casusluk türündeki 'Amatör'ün çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da gerçekleştirildi. 20th Century Studios'un yapımcısı olduğu 'Amatör’ün ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tarihi Yarımada'dan ve Rami Malek'in Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşüne ait görüntüler de yer aldı. 'Amatör'ün yönetmen koltuğunda James Hawes otururken senaryosu, Robert Littell'in romanından Ken Nolan ve Gary Spinelli tarafından kaleme alındı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani yer alıyor.

Bohemian Rhapsody oscar Rami Malek Amatör

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