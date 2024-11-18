Oscarlı oyuncu Galata Köprüsü'nde...

Başrollerinde Oscar ödüllü Rami Malek ile Oscar adayı Laurence Fishburne'ün yer aldığı casusluk türündeki 'Amatör'ün çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da gerçekleştirildi. 20th Century Studios'un yapımcısı olduğu 'Amatör’ün ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tarihi Yarımada'dan ve Rami Malek'in Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşüne ait görüntüler de yer aldı. 'Amatör'ün yönetmen koltuğunda James Hawes otururken senaryosu, Robert Littell'in romanından Ken Nolan ve Gary Spinelli tarafından kaleme alındı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani yer alıyor.