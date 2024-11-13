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Hilton'dan kızı London'a özel kutlama

Paris Hilton, kızı London'ın bir yaşına girmesini özel bir partiyle kutladı.

Giriş: 13 Kasım 2024 Çarşamba
Hilton'dan kızı London'a özel kutlama

Paris Hilton, bir yaşına giren kızı London'a 'Alice Harikalar Diyarında' temalı bir doğum günü partisi verdi. 43 yaşındaki Paris Hilton ve eşi Carter Reum, ocak ayında iki yaşına girecek olan oğlu Phoenix ve kızı London ile doğum günü partisinde bol bol fotoğraf çektirdi. Paris Hilton, kızının 11 Kasım'daki doğum gününü sosyal medyadan; "Bir yıl önce bugün bir ikon doğdu" sözleriyle kutladı. Hilton ayrıca; "Benim güzel bebeğim London, hayatımıza hayal ettiğimden daha fazla sevgi, ışık ve mutluluk getirdin" ifadesini kullandı. "Tüm 11:11 dileklerimin gerçek olduğu, seni kollarıma aldığım an" sözleriyle kızının bebeklik fotoğrafını paylaşan Paris Hilton; "Geçen yıl, büyümeni izlemek benim için en büyük nimetti ve birlikte yaratmaya devam edeceğimiz tüm büyülü anıları sabırsızlıkla bekliyorum" notunu yazdı. Carter Reum ile 2021'in sonunda evlenen Paris Hilton, oğlu Phoenix henüz bir yaşına basmadan ikinci çocuğunu da kucağına aldı. Paris Hilton, daha önce verdiği bir röportajda kızının ismini 10 yıl önce belirlediğini açıklamıştı. Ünlü isim, "Bir gün oğluma yeni bir kız kardeş yapmak istiyorum. London (Londra) benim en sevdiğim yerlerden biri ve kızıma da bu ismi koymak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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