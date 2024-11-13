Jet Set

Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, 7 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini buldu.

Giriş: 13 Kasım 2024 Çarşamba
Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da Paris’te düzenlenmesi planlanan MTV Avrupa Müzik Ödülleri İsrail-Gazze çatışması nedeniyle iptal edilmişti. 1994 yılından beri her yıl düzenlenen tören, 2022 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenmişti. Şarkıcı ve oyuncu Rita Ora'nın sunuculuğunu üstlendiği MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMAs) dün akşam sahiplerini buldu. Manchester’s Co-Op Arena'da gerçekleşen ödül töreninde Taylor Swift, gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu. Şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz haftalarda balkonda düşerek hayatını kaybeden arkadaşı Liam Payne'i unutmadı. 33 yaşındaki Ora, "Onu yakın zamanda kaybettik ve o MTV dünyasının ve benim dünyamın büyük bir parçasıydı. Girdiği her odaya neşe saçardı ve bu dünyada büyük bir iz bıraktı" ifadelerini kullandı.

İŞTE KAZANANLAR

En İyi Şarkı


Sabrina Carpenter – "Espresso"

En İyi Video:


Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

En İyi Sanatçı:


Taylor Swift

En İyi İş Düet:


LISA ft. Rosalía – "NEW WOMAN"

En İyi Elektronik:


Calvin Harris

En İyi Hip-Hop:


Eminem

En İyi R&B:


Tyla

En İyi Alternatif Müzik:


Imagine Dragon

En İyi Canlı Performans:


Taylor Swift

En İyi Pop Şarkıcısı:


Ariana Grande

En İyi Yeni Şarkıcı:

Benson Boone

En İyi K-Pop:


Jimin

En İyi Latin Şarkıcı:


Peso Pluma

En İyi Rock Sanatçısı


Liam Gallagher


MTV Avrupa Müzik Ödülleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Kızlarıyla rotaları Bebek...

Bebek'te dolaşan iş insanı Murat Özyeğin eşi Yasemin Özyeğin ve kızlarıyla birlikte caddede yürüyüş yaptı.
Güncel Kosifler'in Kapadokya tatili

Okulların tatil olmasını fırsat bilen Evelize Kosif, yakın aile dostları ve çocuklarıyla birlikte Kapadokya seyahatine çıktı.
Magazin Hattı Festivalde özel ziyaret

Mücevher Dolma Kalem ve Obje Tasarımcısı Akif Gözcü'nün tasarımları Kalem Festivali’nde görücüye çıktı.
Jet Set Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, 7 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini buldu.
Jet Set Hilton'dan kızı London'a özel kutlama

Paris Hilton, kızı London'ın bir yaşına girmesini özel bir partiyle kutladı.
Güncel Ali Koç, Ülker'in sorularını yanıtladı

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e röportaj vererek bilinmeyenlerini anlattı.

Caddeler Bebek'te sabah sporu...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
Güncel Torunlarıyla Amerika'yı dolaştılar!

Hacı-Nazlı Sabancı ve torunları Arzu Alara ile bir arada Amerika'da tatil yapan Arzu-Ömer Sabancı çifti torunlarıyla birlikte New York'u gezdi.
Magazin Hattı Kapadokya'da sanat...

Ünlü Ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk’ün küratörlüğünü üstlendiği “Sanatın Mucizeleri” adlı karma sergi, Kapadokya’da gerçekleşti.

Davetler 'Yılın Kadınları'na' ödül gecesi...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, “Women of the Year” (Yılın Kadınları) Ödülleri'nin verildiği özel geceye katılarak şıklıklarıyla dikkat çektiler.
Magazin Hattı Sonbahar zamanı...

Sonbahar-Kış ‘24 saat koleksiyonu, Soho House Cecconi’s İstanbul'da gerçekleşen özel bir etkinlikle tanıtıldı.

Güncel Gala Modern için geri sayım başladı

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.