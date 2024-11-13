Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da Paris’te düzenlenmesi planlanan MTV Avrupa Müzik Ödülleri İsrail-Gazze çatışması nedeniyle iptal edilmişti. 1994 yılından beri her yıl düzenlenen tören, 2022 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenmişti. Şarkıcı ve oyuncu Rita Ora'nın sunuculuğunu üstlendiği MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMAs) dün akşam sahiplerini buldu. Manchester’s Co-Op Arena'da gerçekleşen ödül töreninde Taylor Swift, gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu. Şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz haftalarda balkonda düşerek hayatını kaybeden arkadaşı Liam Payne'i unutmadı. 33 yaşındaki Ora, "Onu yakın zamanda kaybettik ve o MTV dünyasının ve benim dünyamın büyük bir parçasıydı. Girdiği her odaya neşe saçardı ve bu dünyada büyük bir iz bıraktı" ifadelerini kullandı.

İŞTE KAZANANLAR

En İyi Şarkı

Sabrina Carpenter – "Espresso"

En İyi Video:

Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

En İyi Sanatçı:

Taylor Swift

En İyi İş Düet:

LISA ft. Rosalía – "NEW WOMAN"

En İyi Elektronik:

Calvin Harris

En İyi Hip-Hop:

Eminem

En İyi R&B:

Tyla

En İyi Alternatif Müzik:

Imagine Dragon

En İyi Canlı Performans:

Taylor Swift

En İyi Pop Şarkıcısı:

Ariana Grande

En İyi Yeni Şarkıcı:

Benson Boone

En İyi K-Pop:

Jimin

En İyi Latin Şarkıcı:

Peso Pluma

En İyi Rock Sanatçısı

Liam Gallagher