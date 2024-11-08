Bebeğiyle ilk kez dışarı çıktı

Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ve yeni doğan bebekleriyle California'da yürüyüş yaparken fotoğraflandı. Çiçeği burnunda anne Robbie, yeni doğan bebeği, eşi ve kayınvalidesiyle yan yana yürürken bir ara telefonla sohbet etmek için geride kaldı. Ünlü oyuncunun moralinin yerinde olduğu görüldü. Margot Robbie ve ailesinin yürüyüşü yarım saat kadar sürdü. Aile, evlerine dönmeden önce kahve içmek için kısa bir mola verdi. Başrolünde yer aldığı 'Barbie' filmiyle gişe rekorları kıran Margot Robbie'nin bebeğini 17 Ekim'de dünyaya getirdiği biliniyor. 34 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun oğlu olduğu öğrenildi.