Miami'de tekne keyfi...

Futbol sahasındaki başarısıyla dünya çapında büyük bir etki bırakan David Beckham ile moda ikonu eşi Victoria Beckham ultra lüks yatlarında objektiflere yansıdı. 49 yaşındaki emekli futbolcu, 50 yaşındaki eski Spice Girls grubu üyesi Victoria Beckham ile Miami sahiline demir attı. Çift, denize girmek yerine gün boyu 16 milyon sterlin değerindeki (713 milyon TL) teknelerinde sohbet etti, güneşlendi ve kitap okudu. David Beckham, kariyerini Florida merkezli futbol kulübü Inter Miami'nin ortağı olarak sürdürüyor. Beckham çifti; Brooklyn, Romeo, Cruz adlarında üç erkek ve Harper adında bir kız çocuğu sahibi.