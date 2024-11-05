Margot Robbie anne oldu!

'Barbie' filmiyle tüm dünyada yıldızı parlayan ünlü oyuncu Margot Robbie, ilk kez anne oldu. 34 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun oğlu olduğu öğrenildi. Beklenenden iki hafta önce doğum yapan Margot Robbie'nin oğlunu dünyaya getirdiği tarihin 17 Ekim olduğu bildirildi. Margot Robbie ve film yapımcısı eşi Tom Ackerley ile birlikte çiftin yakın çevresi, mahremiyetlerini korumak için basına demeç vermekten kaçındı. Hamilelik haberini başlarda gizli tutmaya çalışan Margot Robbie'nin temmuz ayında İtalya'nın Como Gölü bölgesinde tatildeyken, belirginleşen karnıyla fotoğrafları çekilince, bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Paparazzi fotoğraflarının ardından yakın çevresi, Robbie'nin hamileliğini doğrulamıştı. Margot Robbie ile Tom Ackerley, 2013'te 2. Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna'nın (Suite Française) setinde tanıştı. Filmde Ackerley yönetmen yardımcısıydı, Robbie de 'Celine Joseph' rolünü oynadı. 2016'da verdiği bir röportajda Margot Robbie, Tom Ackerly ile olan ilişkisini ve ilk tanışmalarını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı: Ben tam bir bekar kızdım. İlişki fikri bende kusma isteği uyandırıyordu. Sonra o beni etkiledi. Çok uzun zamandır arkadaştık. Ona her zaman aşıktım ama onun bana asla aşık olmayacağını düşünürdüm. Çift, Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde özel bir törenle evlendi. İkili, evlilik öncesinde nişanlandıklarını da kamuoyuna açıklamamıştı.