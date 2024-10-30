Gisele Bündchen'den bebek müjdesi!

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, dövüş sporu jiu-jitsu eğitmeni olan 35 yaşındaki sevgilisi Joaquim Valente'den ilk çocuğuna hamile. 44 yaşındaki Brezilyalı modelin daha önce ayrıldığı ve geçen yıl boşandığı Amerikan futbolcusu eski eşi Tom Brady'den (47) ise iki çocuğu bulunuyor. Haziran 2023'ten bu yana Joaquim Valente ile birliktelik yaşayan Bündchen'in hamilelikte beş ya da altıncı ayın içinde olduğu bildirildi. Temmuz ayında kızıyla birlikte görüntülendiğinde ünlü modelin karnının belirginleşmesi dikkat çekmişti. Gisele Bündchen, podyumun ikonik 'melek'lerinden biri olmasına rağmen, 15 Ekim'de yeniden sahneye dönen Victoria's Secret defilesine katılmadı. Ünlü modelin oğlu Benjamin 14, kızı Vivian ise 11 yaşında. Hamilelik haberi, Gisele Bündchen'in ABD'li sporcu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitirmesinden iki yıl sonra geldi. Ünlü modelin Brezilyalı bir jiu-jitsu eğitmeni olan erkek arkadalı Joaquim Valente, kardeşleriyle birlikte Miami'de bir spor stüdyosunu yönetiyor. Gisele Bündchen ile Joaquim Valente, ilk kez Aralık 2021'de ünlü modelin oğlu için jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştı. Çift, temmuz ayı başında Bündchen'in iki çocuğuyla birlikte Kosta Rika'da yaz tatili yaptı.