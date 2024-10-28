Madonna annesi ve kardeşini andı

Madonna, önceki gün kızı Lourdes ile birlikte, bir süre önce kaybettiği kardeşi ve annesinin mezarlarını ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, mezarlık ziyaretinden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. 66 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', bu ayın başlarında pankreas kanserinden ölen kardeşi Christopher'ın mezar taşını "Eve Dönüş" notuyla yayınladı. Ünlü şarkıcı, kardeşinin mezarına kırmızı güller bıraktıktan sonra annesi Madonna Fortin Ciccone'nin mezarına uğradı. Annesi, Madonna henüz 5 yaşındayken, 1963 yılında 30 yaşındayken öldü. Madonna'nın hem erkek kardeşi hem de annesi, Michigan'daki Calvary Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ünlü şarkıcının en büyük çocuğu olan 28 yaşındaki Lourdes, büyükannesinin mezar taşının yanında diz çökerek fotoğrafını çektirdi. Madonna ayrıca büyükannesinin evinde bir mola verdi ve bu evin önünde bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Küçükken büyükannemin evinin bir malikane olduğunu sanıyordum" diye not düştü. Madonna'nın erkek kardeşi Christopher Ciccone, 4 Ekim'de henüz 63 yaşındayken hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümünden birkaç gün sonra sosyal medyasından paylaşım yapan Madonna, hayatında en yakın olduğu kişiyi kaybettiğini belirtmişti. "Kardeşim Christopher öldü. Uzun zamandır bana en yakın insandı. Aramızdaki bağı açıklamak çok zor" diyen Madonna, "Bir ara konuşmadık ama hastalandığında yeniden barıştık. Onu olabildiğince yaşatmak için elimden geleni yaptım. Son zamanlarında çok acı çekiyordu" ifadesini kullanmıştı.