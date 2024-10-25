Modanın kalbi Marakeş’de attı

Fashion Trust Arabia 2024, bu yıl Marakeş’de düzenlenen görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından ünlü tasarımcılar ve ikon isimlerin buluştuğu bu gece, sadece modaya değil aynı zamanda sanatın ve kültürün kesiştiği bir etkinlik olarak da hafızalarda yer aldı. Fashion Trust Arabia (FTA), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde yükselen moda tasarımcılarını destekleyen önemli bir platform. 2018 yılında kurulan bu kar amacı gütmeyen kuruluş, genç yeteneklere finansal destek sunmanın yanı sıra, uluslararası alanda tanınmalarını sağlamak için de önemli bir rol üstleniyor. Hazır giyimden gece elbiselerine, aksesuardan mücevhere kadar geniş bir yelpazede yetenekli tasarımcılara kapı aralayan FTA, moda dünyasına taze bir soluk getiriyor.