Liam Payne hayatını kaybetti

Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction üyesi şarkıcı Liam Payne, grubun bir diğer üyesi Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gitti. Buenos Aires polisi, alkol ya da uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin edilen agresif bir müşteriye müdahale için "Casa Sur Palermo" adlı otele giden ekiplerin, buraya ulaştığı anda bahçede bir gürültü duyduğunu ve bir erkeğin ağır yaralı halde yerde yattığının belirlendiğini bildirdi. Buenos Aires ambulans hizmetleri adına açıklama yapan Alberto Crescenti, yaklaşık 40 metre yükseklikteki balkondan düşen Payne'e ilk müdahalenin, yaşama şansı çok düşük haldeyken yapıldığını ifade etti. AA'nın haberine göre; ilk ihbarın saat 17.04'te yapıldığını, ambulansın olay yerine 17.11'de ulaştığını anlatan Crescenti, Payne'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi. Olayın ardından polis, bölgede güvenlik önlemleri alırken inceleme başlattı. İngiliz şarkıcının ölüm haberinin ardından çok sayıda ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı, üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.