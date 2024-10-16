Top modeller yeniden podyumda!

6 yıl sonra New York'ta yeniden düzenlenen Victoria's Secret Şovu milyonları ekran başına kilitledi. 1990'lı yıllardan itibaren düzenlenen büyük moda şovlarıyla popülerlik kazanmış, bu şovlar sırasında ünlü modeller ve sanatçılar sahne almıştı. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ve Bella Hadid yeniden podyumda yeniden yürüdüler. Victoria's Secret Melekleri arasında Adriana Lima , Candice Swanepoel , Behati Prinsloo , Jasmine Tookes , Grace Elizabeth , Taylor Hill , Barbara Palvin gibi isimler yer almaktadır.