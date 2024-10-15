Başta 'Harry Potter' serisi olmak üzere; 'Güzel ve Çirkin', 'Küçük Kadınlar' ve 'The Circle' gibi birçok yapımda yer alan İngiliz oyuncu Emma Watson, Türkiye'ye geliyor. Bir film görüşmesi için iki günlüğüne Türkiye'ye geleceği öğrenilen Emma Watson'ın İstanbul ve Ankara'da tarihi yerleri de gezecek. 10 yaşından beri beyazperdede birçok karaktere hayat veren Emma Watson,

2019'da 'Küçük Kadınlar'dan sonra oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Watson, 2022'de yönetmenliğini yaptığı 'Prada Paradoxe' adlı kısa filmi çekti.