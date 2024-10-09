Jet Set

Evlilik yıl dönümünü sahnede kutladı

Justin Timberlake, Kanada'da verdiği konseri seyretmeye gelen eşi Jessica Biel ile evlilik yıl dönümünü sahnede kutladı

Giriş: 09 Ekim 2024 Çarşamba
Evlilik yıl dönümünü sahnede kutladı

Justin Timberlake ve Jessica Biel çiftinin evliliği 12'nci yılına girdi. 43 yaşındaki şarkıcı Timberlake, 42 yaşındaki oyuncu eşi Biel ile 12'nci evlilik yıl dönümlerini Monreal'daki konseri esnasında sahnede kutladı.Ünlü şarkıcı, 'Forget Tomorrow' adlı dünya turnesi kapsamında verdiği konseri kısa bir süreliğine durdurarak bir konuşma yaptı. "Bu akşam benim için çok özel. Eşim bu gece burada ve bugün bizim 12'nci evlilik yıl dönümümüz" diye söze başlayan Timberlake, "Bu yüzden ona iyi davran Montreal, çünkü bu gece beni hepinizle paylaşacak" şeklinde bir espri yaptı. Timberlake, daha sonra elini kalbinin üzerine koydu ve "Seni seviyorum bebeğim" diye Biel'e seslendi. Biel de eşinin kutlama anını gösteren videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, "Zamanımı başka bir yerde geçirmek istemezdim" diye yazdı.Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Timberlake, 2019 yılında 'Palmer' filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans’ta bir barın balkonunda birlikte görüntülenmiş, el ele görüntüleri nedeniyle eşini aldattığı haberleriyle gündeme gelmişti. Timberlake daha sonra açıklama yapmış, “O gece çok fazla alkollüydüm ve davanışımdan dolayı pişmanım" demişti. O dönem sadece bir çocuğu olan ve sosyal medya açıklamasında, “Bu, oğluma sunmak istediğim bir örnek davranış değil” diyen Timberlake, “Onları bu utandırıcı duruma soktuğum için harika karımdan ve ailemden özür diliyorum. Elimden geldiğince en iyi eş ve baba olmaya odaklanıyorum. Ama bu davranışım, o çabaya yakışmadı” şeklinde yazmıştı. Ocak 2007'de ilişki yaşamaya başlayan Timberlake ve Biel çifti, Aralık 2011'de nişanlandı, 19 Ekim 2012'de de İtalya’da evlendi. Timberlake ve Biel çiftinin 9 yaşında Silas ve 4 yaşında Phineas adında iki oğlu bulunuyor.

Justin Timberlake kanada

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