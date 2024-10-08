Rihanna'dan ASAP Rocky'ye doğum günü kutlaması

Rihanna, dün New York'ta özel bir kutlamaya giderken görüntülendi. 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, erkek arkadaşı ASAP Rocky'nin 36'ncı yaşına girişini özel bir yemekle kutladı. Rihanna ve rap şarkıcısı ASAP Rocky, İtalyan restoranına giderken şık görünümleriyle dikkat çekti. Rihanna, taytlı tulum üstüne mont giymişti. Ünlü şarkıcı, etraflarını saran fotoğrafçılara poz verirken, montunu açarak kıyafetini göstermeyi ihmal etmedi. ASAP Rocky de kravat takıp, beyaz uzun bir palto giydi. Çiftin 2 yaşında RZA ve 14 aylık Riot adlarında iki oğlu bulunuyor. Rihanna, büyük oğlunun sosyal medyadan paylaştığı videosuna; "Erkek çocuk annesi olmak Olimpiyat sporcusu olmak gibi" yorumunu yazmıştı.2012'de MTV Müzik Ödülleri provasında tanışan Rihanna ve ASAP Rocky ikilisi, 2019'da ilişkiye başladı. Çiftin 2022'de ilk çocuğu dünyaya geldi. Rihanna, 2023 yılı Super Bowl devre arası gösterisinde ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Ağustos 2023'te ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.