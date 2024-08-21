Jet Set

Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanıyor

İki yıl önce Ben Affleck ile nikâh masasına oturan Jennifer Lopez, Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı

Giriş: 21 Ağustos 2024 Çarşamba
Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanıyor

Şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, yıllar önce sürpriz bir ayrılık yaşamış fakat ikili, 2022'de yeniden bir araya gelmiş ve Las Vegas'ta nikâh masasına oturmuştu. Fakat Lopez ile Affleck'in mutluluğu uzun sürmedi. İkili, evlendikten iki yıl sonra ayrılık kararı aldı. Çift hakkında aylardır ayrılacaklarına dair haberler yapılıyordu. BBC'nin haberine göre; Jennifer Lopez, salı günü Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Basında çıkan haberlere göre; Jennifer Lopez herhangi bir evlilik öncesi anlaşmanın olduğunu belirtmedi. Bu da çiftin servetleri hakkında yasal bir çekişme yaşamasına yol açabilir. Boşanma davası kapsamında mahkeme, çiftin mali kayıtlarının, gelirlerinin, masraflarının, tapulu mallarının ve borçlarının bildirilmesini istiyor. Daha önce yapılan haberlerde çiftin Beverly Hills’teki villalarını 65 milyon dolara satışa çıkardığı belirtilmiş, ikisi de alyansları olmadan görüntülenmişti. 52 yaşındaki Affleck, 2015'te meslektaşı Jennifer Garner'den boşanmıştı. Çiftin beraber üç çocuğu var. Jennifer Lopez'in ise meslektaşı Marc Anthony ile evliliğinden ise Emme ve Maximilian adında ikiz çocuğu bulunuyor.

Jennifer Lopez Ben Affleck boşanma davası

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