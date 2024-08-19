Alain Delon hayatını kaybetti

Fransız sinemasının ünlü yıldızı Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, Fransız sinemasının altın çağının yıldızı olarak tanınıyordu. 'The Samurai' ve 'Borsalino' gibi ünlü filmlerdeki sert adam kişiliğiyle beyazperdede tanındı. Sanatçının üç çocuğu adına yapılan açıklamada, babalarının hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğü bildirildi. Açıklamada, “Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadelerine yer verildi. Aile, mahremiyetlerine saygı gösterilmesi talebinde bulundu. Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha vardı. Sanatçı, bir zamanlar filmlerin en güzel adamı olarak nitelendiriliyordu. Delon, 1960'ların 'Leopar' ve 'Rocco ve Kardeşleri' gibi hit filmlerinde rol aldı. 1990'lardan itibaren daha az filmde oynamaya başlasa da kariyeri boyunca toplamda 90'dan fazla filmde yer aldı.