Jet Set

Alain Delon hayatını kaybetti

Fransız sinemasının efsanevi ismi Alain Delon, 88 yaşında hayata veda etti. Kariyeri boyunca 90'dan fazla filmde rol alan oyuncu, son zamanlarda artan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu

Giriş: 19 Ağustos 2024 Pazartesi
Alain Delon hayatını kaybetti

Fransız sinemasının ünlü yıldızı Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, Fransız sinemasının altın çağının yıldızı olarak tanınıyordu. 'The Samurai' ve 'Borsalino' gibi ünlü filmlerdeki sert adam kişiliğiyle beyazperdede tanındı. Sanatçının üç çocuğu adına yapılan açıklamada, babalarının hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğü bildirildi. Açıklamada, “Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadelerine yer verildi. Aile, mahremiyetlerine saygı gösterilmesi talebinde bulundu. Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha vardı. Sanatçı, bir zamanlar filmlerin en güzel adamı olarak nitelendiriliyordu. Delon, 1960'ların 'Leopar' ve 'Rocco ve Kardeşleri' gibi hit filmlerinde rol aldı. 1990'lardan itibaren daha az filmde oynamaya başlasa da kariyeri boyunca toplamda 90'dan fazla filmde yer aldı.

Alain Delon Fransa Leopar Rocco ve Kardeşleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Timur çiftinden dostlarına ziyaret

İş insanı Erden Timur eşi Emine Timur ile birlikte Zodyak botla açılarak Bodrum'da tatil yapan dostları Fatih Terim’i ziyaret ettiler.
Güncel İbiza'da aşk tatili...

Aşkları doludizgin devam eden genç iş insanı Allan Hakko ve kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu İbiza'da tatil yapıyor.
Magazin Hattı Bodrum'da keyifli gece...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları Zuhal Olcay'ın şarkılarıyla eğlendiler.
Jet Set Alain Delon hayatını kaybetti

Fransız sinemasının efsanevi ismi Alain Delon, 88 yaşında hayata veda etti. Kariyeri boyunca 90'dan fazla filmde rol alan oyuncu, son zamanlarda artan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu
Güncel Çeşme'de ailece yemek yediler

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile eşi Engin Altan Düzyatan Çeşme'deki evlerinin bahçesinde yemek vererek ailelerini ağırladılar.
Jet Set Affleck'i eski eşi yalnız bırakmadı!

Ben Affleck'i 52'nci yaşına girdiği günde eski eşi Jennifer Garner yalnız bırakmadı. Evliliğinde sorun yaşadığı bilinen şimdiki eşi Jennifer Lopez ise kendi doğum gününden fotoğraflar paylaşmakla yetindi
Güncel Kızlarıyla sörf yaptılar...

İş insanı İbrahim ve Maya Bitargil çifti kızlarıyla birlikte Hatay'da sörf yaptılar.
Güncel Bodrum'da keyifli gece...

Yazı gözde tatil merkezlerinde geçiren Feryal Gülman, Neşe Gönül ve Dalia Garih'in yeni durakları Bodrum oldu.

Jet Set Naomi Campbell Türkbükü’nde...

Dünyaca ünlü İngiliz manken Naomi Campbell, Türkbükü’nde objektiflere yansıdı.
Tatil Mermerci'nin aşk tatili...

Ender Mermerci yaz tatiline Hollandalı sevgilisi Herman Von Alkamade ile devam ediyor.
Güncel Plajın iddialı tarzları...

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan ve Nazlı Sabancı plaj tarzlarıyla dikkat çektiler.
Güncel Alp Dağları'nda gezdi

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Alp Dağları'daki adrenalin dolu tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.