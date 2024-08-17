Jet Set

Affleck'i eski eşi yalnız bırakmadı!

Ben Affleck'i 52'nci yaşına girdiği günde eski eşi Jennifer Garner yalnız bırakmadı. Evliliğinde sorun yaşadığı bilinen şimdiki eşi Jennifer Lopez ise kendi doğum gününden fotoğraflar paylaşmakla yetindi

Giriş: 17 Ağustos 2024 Cumartesi
Affleck'i eski eşi yalnız bırakmadı!

Ben Affleck'in Jennifer Lopez'le evlilik sorunları yaşamaya devam ettiği bir dönemde, eski eşi Jennifer Garner, onu ziyaret etti. Affleck ile evliliğinden üç çocuk dünyaya getiren Garner, eski eşini doğum gününde yalnız bırakmadı. Garner, 15 Ağustos 1972 doğumlu olan ve 52 yaşına giren Affleck'in Brentwood'da kiraladığı eve girerken görüntülendi. 2018'de boşanan eski eşler, çocuklarını büyütürken arkadaşça ilişkilerini sürdürüyor. İkilinin 18 yaşında Violet, 15 yaşında Seraphina ve 12 yaşında Samuel adında üç çocuğu var. Garner'ın Affleck'e doğum günü ziyareti yaptığı sırada, boşanma aşamasında olduğu konuşulan eşi Jennifer Lopez ise Instagram'da kendi doğum gününe ait fotoğraflarını paylaştı. Lopez'in bu hareketi, eşiyle ayrılık söylentilerini daha da güçlendirdi. Temmuz ayında 55 yaşına giren Lopez, Hamptons'daki evinde 'Bridgerton' dizisi temalı bir doğum günü partisi düzenlemişti. Lopez'in doğum günü partisinde de evliliklerinin ikinci yıl dönümünde de Affleck ile Lopez bir araya gelmedi. Sosyal medyalarından da herhangi bir kutlama mesajı paylaşmadılar. 17 yıl sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden ve 2022'de evlenen Lopez ile Affleck ikilisi mayıs ayında yapılan Met Gala'da da yan yana değildi. Zaten ayrılık söylentileri de Lopez'in kırmızı halı tek başına poz vermesinin ardından başlamıştı.

Jennifer Lopez Ben Affleck

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