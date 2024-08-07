Rihanna ülkesi Barbados'ta festivale katıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ülkesi Barbados'taki Crop Over Festivali'ne katıldı. 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, Barbados'ta düzenlenen yıllık hasat festivali sırasında geçit töreninde yürüdü. Büyük etkinlik için Rihanna, renkli, büyük kanatları olan, mücevherlerle süslenmiş bir elbise giydi. Geçit töreni sırasında Rihanna, bazı güvenlik görevlileriyle fotoğraf çektirdi. Rihanna, geçmiş yıllarda da Crop Over Festivali'ne birkaç kez katılmıştı. Festival, ilk kez kölelik döneminde şeker kamışı tarlalarında başladı ve hasadın sonunu işaret ediyordu.